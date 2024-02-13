В ЕС заявили об исчерпании доверия к гарантиям безопасности США

«Суть в том, что рассчитывать на Америку стало рискованно. Учитывая то, что на карту поставлена независимость Европы, в том числе и от возможной российской угрозы, у ЕС нет другого выбора, кроме как начать подготовку Плана Б. Однако пока европейские лидеры все еще находятся на стадии гнева и отрицания», — говорится в публикации.