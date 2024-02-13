Французский политолог Доминик Мойзи заявил в статье для Les Echos, что победа Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября отправит США в самый серьезный институциональный кризис с момента создания страны. Но и победа Джо Байдена не станет чудодейственным средством, считает эксперт.

По словам Мойзи, если в течение года не произойдет каких-либо решительных изменений, впервые с 50-х в США состоится дуэль между одними и теми же кандидатами дважды подряд.

Политолог считает, что, как и выборы 2020 года, предстоящее голосование станет в первую очередь референдумом за или против Трампа. Мойзи уверен, что разрыв между кандидатами снова будет минимальным.

Эксперт допустил, что Байден в итоге может оказаться уязвимым и «неизбираемым», как когда-то Хиллари Клинтон. Мойзи подчеркнул, что возраст 81-летнего Байдена - большая помеха для его победы, почти заставляющая забыть, что 77-летний Трамп ненамного моложе.

Победа Трампа, по мнению Мойзи, приведет к власти человека, «движимого духом мести».

«[Он], подобно мафиозному боссу, намерен наказать своих врагов и наградить друзей. Человек, самые шокирующие высказывания которого следует воспринимать серьезно. Человек, ставящий свои личные интересы выше интересов США», - отметил политолог.

Он заявил, что Трамп готов пытаться ослабить Байдена любой ценой, даже помогая России через блокировку помощи Украине в Конгрессе. В целом Мойзи назвал Трампа «гарантией неопределенности, если не хаоса».

С победой Байдена, по мнению Мойзи, США избежали бы худшего. Но Палата представителей Конгресса, скорее всего, осталась бы в руках республиканцев, поэтому крайняя поляризация в стране сохранилась бы. А у Байдена во время второго срока вряд ли нашлась бы энергия для решения фундаментальных проблем страны.