Глава МИД Японии застряла на Фиджи

Глава МИД Японии Ёко Камикава не может покинуть Фиджи, где встречалась с лидерами островных стран Тихого океана. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным агентства, Камикава не смогла покинуть острова из-за поломки чартерного самолета.

Брифинг министра, запланированный на 13 февраля, отменили. Обязанности Камикавы временно возложили на генсека правительства, о чем он сам объявил в Токио.

В начале января Ёко Камикава во время визита в Киев была вынуждена провести пресс-конференцию в подвале. СМИ указали, что в брифинге для журналистов также принял участие глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. При этом на видеозаписи с мероприятия видно, что оба дипломата сидят у электрических щитков с надписями «под напряжением» и «опасно для жизни».

Согласно информации СМИ, министрам пришлось провести пресс-конференцию в подобных условиях из-за объявленной в городе воздушной тревоги. По данным онлайн-ресурса для оповещения населения, утром в Киеве и области сработали сирены.