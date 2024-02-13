Шор прокомментировал падение дрона в Молдавии

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор считает, что власти Молдавии постараются замять инцидент с упавшим на юге страны беспилотником. Об этом он рассказал РИА Новости.

11 февраля молдавские пограничники обнаружили обломки беспилотника неподалеку от города Вулканешты на границе с Украиной. В пограничной полиции заявили, что дрон могла сбить украинская система ПВО. Боевую часть беспилотника обезвредили.

Обломки беспилотников в Молдавии находили как минимум четыре раза за последние два года. В сентябре 2023-го обломки ракеты ПВО С-300 обнаружили на территории Приднестровья.

Шор заявил, что в Кишиневе попытаются замять новый инцидент с дроном, если будет доказана причастность Украины.

По его мнению, Молдавию сейчас «пытаются впутать в большие геополитические игры», но ей стоит держаться в стороне. Политик назвал страну «маленьким, практически уничтоженным Западом государством, экономика которого находится на нуле», и выступил за сотрудничество Молдавии и России.