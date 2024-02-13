В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов
В Турции планируют, что Владимир Путин приедет в Анкару с визитом сразу после проведения в обеих странах выборов.
Об этом РИА Новости заявил источник в администрации президента республики.
"Визит готовится, пока конкретных сроков нет", – добавил он.
В России выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта, а в Турции выборы в местные органы самоуправления запланированы на 31 марта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроки визита Путина в Турцию будут согласованы. По его словам, подготовка к встрече российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается.
По данным источника РИА Новости в Анкаре, предварительно встреча состоится в конце апреля – начале мая. В свою очередь журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что визит Путина в Турцию отложен на более поздний срок. По ее словам, причиной стал график выборов в обеих странах и занятость двух лидеров.