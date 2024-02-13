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В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов

В Турции планируют, что Владимир Путин приедет в Анкару с визитом сразу после проведения в обеих странах выборов.

В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов
© РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил источник в администрации президента республики.

"Визит готовится, пока конкретных сроков нет", – добавил он.

В России выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта, а в Турции выборы в местные органы самоуправления запланированы на 31 марта.

Песков назвал условие для визита Путина в Армению

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроки визита Путина в Турцию будут согласованы. По его словам, подготовка к встрече российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается.

По данным источника РИА Новости в Анкаре, предварительно встреча состоится в конце апреля – начале мая. В свою очередь журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что визит Путина в Турцию отложен на более поздний срок. По ее словам, причиной стал график выборов в обеих странах и занятость двух лидеров.

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