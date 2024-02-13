В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов

В Турции планируют, что Владимир Путин приедет в Анкару с визитом сразу после проведения в обеих странах выборов.

Об этом РИА Новости заявил источник в администрации президента республики.

"Визит готовится, пока конкретных сроков нет", – добавил он.

В России выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта, а в Турции выборы в местные органы самоуправления запланированы на 31 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроки визита Путина в Турцию будут согласованы. По его словам, подготовка к встрече российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается.