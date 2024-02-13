Пока вы спали: гибель военных Армении и изменения условий рассрочки в РФ

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Названо место проведения третьего саммита Россия - Африка

Третий саммит Россия - Африка состоится в 2026 году в одной из стран Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента Африки МИД РФ Всеволода Ткаченко.

Он также отметил, что министерские конференции, которые проходят в интервалах между саммитами, помогут лучше структурировать подготовку к третьему саммиту Россия – Африка.

Минтранс России начнет штрафовать авиакомпании за неверные данные о билетах

Минтранс РФ захотел штрафовать авиакомпании за неверную информацию о билетах, сообщает ТАСС со ссылкой на "Известия".

Предполагается, что по новому законопроекту, авиакомпании будут получать штрафы за размещение недостоверной информации о бронировании проездных документов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок.

Минтранс хочет ввести эту меру в ответ на жалобы пассажиров, потерявших время и деньги из-за неправильной информации о времени вылетов и особенностей оформления билетов.

В случае неразмещения важной информации для пассажиров или ее некорректности, компаниям будет грозить административная ответственность, по задумке авторов законопроекта.

Сенат США проведет финальное голосование по пакету помощи Украине

В Сенате Конгресса США поддержали проведение финального голосования по законопроекту о помощи Украине и Израилю, сообщает ТАСС.

Дебаты по проекту пройдут уже на этой неделе и по длительности должны быть ограничены 30 часами. Согласно документу, на помощь Украине хотят выделить $60,06 млрд, а Израилю - $14,1 млрд.

В пользу пакетного законопроекта проголосовали 66 сенаторов, 33 оказались против. По итогам, финальное голосование за документ состоится 14 февраля или даже раньше.

Центробанк предлагает ввести предельную сумму бесплатной рассрочки

Банк России рассматривает возможность введения лимита на приобретение услуг в рассрочку без переплат, сообщает ТАСС.

Так, Центробанк задумал ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, предоставляемую сервисом BNPL (buy now, pay later - покупай сейчас, плати потом). Причем для платной и бесплатной рассрочки условия хотят сделать разными.

По части платной рассрочки ЦБ предполагает, что регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании. И в данном случае, если требования к платной рассрочке будут теми же, как к потребительским кредитам, то при оформлении подобной услуги сервисы должны будут передавать данные в бюро кредитных историй.

При бесплатной рассрочке услуга должна будет предоставляться специализированными операторами рассрочки. Также для сервисов бесплатной рассрочки Банк РФ хочет дать возможность дополнительного регулирования в виде лимита на сумму покупок.

Армения сообщила о гибели военных в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана

Из-за обстрела со стороны ВС Азербайджана погибли двое армянских военных, сообщает ТАСС.