Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II. Передав монарху слово, американский лидер не смог сразу найти место, куда ему нужно встать.

Инцидент произошел после того, как Байден завершил свою речь и отошел от трибуны, чтобы дать выступить Абдалле II. После этого американский лидер с потерянным выражением лица встал за монархом по правую сторону.

Затем Байден похлопал короля по плечу и перешел на левую сторону. На этом месте президент США остался до конца выступления Абдаллы II, следует из трансляции, опубликованной на официальном YouTube-канале Белого дома.

Недавно Байден решил ответить на критику о якобы наличии у него проблем с памятью в силу возрастных изменений, однако следом в этом же выступлении перепутал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с другим политическим деятелем.

Другой курьезный случай произошел на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке. Во время публичного выступления Джо Байден сообщил, что в 2021 году ему удалось пообщаться с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, умершим еще в 2017 году.