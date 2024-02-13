$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

Париж направил Бейруту план прекращения огня и урегулирования споров с Израилем

Франция направила Ливану письменное предложение, которое нацелено на прекращение боевых действий на ливано-израильской границе и урегулирование территориальных споров между. Об этом со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ сообщает агентство Reuters.

Париж направил Бейруту план урегулирования споров с Израилем
© Omar Sanadiki/Reuters

Париж призывает бойцов вооруженного крыла шиитского движения "Хезболла" отступить на 10 км от границы с Израилем. Целью французского плана является предотвращение выхода конфликта из-под контроля и соблюдение режима прекращения огня. План предусматривает переговоры между Израилем и Ливаном о делимитации спорной сухопутной границы. Reuters отмечает, что боевые действия на юге Ливана идут параллельно с израильской операцией в секторе Газа и поэтому усиливают опасения тотальной конфронтации в ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа.

В мире
Хамас
Хезболла
Бейрут
Ливан
Израиль
Франция
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости