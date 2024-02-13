Байден призвал к реформам в Палестине

Палестинская национальная администрация (ПНА) должна незамедлительно приступить к проведению реформ и начинать готовиться к восстановлению контроля над сектором Газа и миру с Израилем . С такими заявлениями выступил в понедельник по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме президент США Джо Байден .

"Палестинская национальная администрация должна срочно подвергнуться реформированию, чтобы она могла эффективно работать ради палестинского народа как на Западном берегу [реки Иордан], так и в Газе . Как только [радикальное палестинское движение] ХАМАС утратит контроль над Газой, она (ПНА - прим. ТАСС) должна быть готова строить государство, которое принимает мир, не занимается укрывательством террористических группировок, таких как ХАМАС и "Исламский джихад", - сказал американский лидер.

"И сообща мы продолжим работу, чтобы закончить начатое: интегрировать регион, обеспечить мир между Израилем и всеми его арабскими соседями, включая палестинское государство", - заверил глава вашингтонской администрации. Он напомнил, что "эти усилия предпринимались еще до нападений, совершенных [на Израиль боевиками ХАМАС] 7 октября". "Сегодня они (такого рода усилия - прим. ТАСС) являются еще более срочными", - убежден Байден.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают работать с партнерами на Ближнем Востоке для обеспечения "прочного мира", невзирая на нынешний острейший кризис в зоне палестино-израильского конфликта. "В то же время мы работаем над тем, чтобы создать условия для прочного мира <...>. С гарантированной безопасностью Израиля и реализованными чаяниями палестинцев на собственное государство. Говорю это как человек, поддерживавший Израиль на протяжении всей своей жизни. Это - единственный путь, гарантирующий безопасность Израиля на долгосрочную перспективу. Чтобы достичь этого, палестинцы тоже должны воспользоваться благоприятной возможностью", - отметил Байден.