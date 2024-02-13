Бывший американский президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с требованием пересмотреть решение суда более низкой инстанции о том, что он не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, и беспорядкам на Капитолийском холме.
Решение апелляционного суда в американском столичном округе Колумбия, который 6 февраля постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования, республиканец назвал "ошеломительным нарушением [судебного] прецедента и исторической нормы". "За неимением иммунитета от юридического преследования должность президента перестанет существовать в том виде, в каком мы ее знаем", - говорится в заявлении, опубликованном в электронной базе суда.
Трамп и его адвокаты требуют от Верховного суда отменить решение суда низшей инстанции. Американские СМИ обращают внимание, что таким образом решение по вопросу наличия у Трампа иммунитета будут принимать девять судей, трое из которых были назначены самим республиканцем во время его президентского срока.