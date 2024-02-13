Бывший американский президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с требованием пересмотреть решение суда более низкой инстанции о том, что он не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, и беспорядкам на Капитолийском холме.