В США увидели угрозу в словах Трампа о НАТО и России

Слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО в случае атаки ставят под угрозу доверие к Вашингтону, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Чарльз Браун телеканалу NBC. По его словам, это касается каждого из союзов в которых состоят Штаты.

Доверие к США находится под угрозой в каждом из наших союзов, и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и находится в центре внимания, — сказал Браун.

Ранее Трамп сообщил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. С таким утверждением республиканец выступил 10 февраля во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине.

После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров стран ЕС в Брюсселе призвал Трампа и других политиков быть серьезнее. Он подчеркнул, что организация не может зависеть от настроения президентов.