Стало известно о планах Зеленского посетить Европу

По информации источника, украинский президент посетит Францию и ФРГ , но пока это официально не подтверждено. Сообщается, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Отмечается, что Зеленский попытается обосновать более быструю передачу помощи от стран Запада, так как запасы боеприпасов ВСУ сокращаются.

Также Bloomberg утверждает, что президент Украины будет настаивать на предоставлении гарантий безопасности от стран G7. 12 февраля сообщалось, что из-за задержки поставок с Запада на Украине ощущаются "нехорошие настроения". К такому выводу после поездки в Киев пришла вице-президент бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт В этот же день посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что документ о "гарантиях безопасности" с Берлином будет подписан при первой возможности. До этого экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал ситуацию на Украине критической, подчеркнув, что к этому привели действия украинских властей.