Байден выступил с предостережением к Израилю

США не поддержат любую операцию Израиля, которая не учитывает безопасность палестинцев. Так президент США Джо Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах на юге Газы, сообщает Politico.

© ZUMA/ТАСС

«Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона человек, укрывающихся там. Им нужна защита», — заявил Байден.

Уточняется, что американский лидер также высказал резкую прямую критику в адрес боевых действий Израиля в секторе Газа. По его словам, «слишком многие» из более чем 27 тысяч палестинцев, не переживших этот конфликт, были невинными гражданскими лицами и детьми.

«Многие семьи потеряли не одного, а многих родственников и не могут оплакивать их. Это душераздирающе», — заключил президент.