Шольц заявил о повышении Германией финансовых трат на оборону

Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону и в будущем не отступит от нее. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время Берлин располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 миллиардов евро, который уже освоен на 80%.

«Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», — сказал Шольц.