Шольц заявил о повышении Германией финансовых трат на оборону
Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону и в будущем не отступит от нее. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.
По его словам, в настоящее время Берлин располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 миллиардов евро, который уже освоен на 80%.
«Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», — сказал Шольц.
Он заверил, что ВС ФРГ способны уже сейчас осуществлять заказы со сроком исполнения в конце 2020-2030 годов. В связи с этим, по мнению Шольца, Германия «будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе».
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