Каллас прокомментировала слова Трампа о НАТО
Высказывания 45-го президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе должны побудить страны НАТО увеличить расходы на оборону, заявила на пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее Трамп рассказал, что несколько лет назад в беседе с главой крупного государства-члена НАТО честно признался в нежелании помогать странам альянса, не отчисляющим средства на оборону в необходимых объемах (свыше 2% ВВП).
«Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран - членов ЕС, вклад которых не столь велик», — предположила Каллас.
Премьер выразила надежду, что все государства, входящие в блок, увеличат расходы на вооружения и военную технику и все вместе станут сильнее.
Напомним, что парламент Эстонии в конце 2023 года принял госбюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону. Депутаты поддержали выделение на эти цели €1,3 млрд или 3% от ВВП.