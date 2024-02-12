Каллас прокомментировала слова Трампа о НАТО

Ранее Трамп рассказал, что несколько лет назад в беседе с главой крупного государства-члена НАТО честно признался в нежелании помогать странам альянса, не отчисляющим средства на оборону в необходимых объемах (свыше 2% ВВП).

«Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран - членов ЕС, вклад которых не столь велик», — предположила Каллас.

Премьер выразила надежду, что все государства, входящие в блок, увеличат расходы на вооружения и военную технику и все вместе станут сильнее.