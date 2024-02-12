В Литве задержали проигравшего в казино чужие 27 миллионов евро предпринимателя

В Литве задержали предпринимателя, который проиграл в казино 27 миллионов евро, не принадлежавших ему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Вильнюсский городской участковый суд.

Задержанным оказался Шарунас Степуконис. Он присвоил себе деньги фонда инвестиционной компании BaltCap, партнером которой был, а затем проиграл их в казино. Речь идет о 27 миллионах евро.

На момент, когда стало известно о пропаже денег, предприниматель находился на Украине. Цель его пребывания там неизвестна. При этом позже он вернулся в Литву и 10 февраля самостоятельно сдался властям.