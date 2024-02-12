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В Литве задержали проигравшего в казино чужие 27 миллионов евро предпринимателя

В Литве задержали предпринимателя, который проиграл в казино 27 миллионов евро, не принадлежавших ему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Вильнюсский городской участковый суд.

В Литве задержали проигравшего в казино чужие 27 миллионов евро предпринимателя
© globallookpress.com

Задержанным оказался Шарунас Степуконис. Он присвоил себе деньги фонда инвестиционной компании BaltCap, партнером которой был, а затем проиграл их в казино. Речь идет о 27 миллионах евро.

На момент, когда стало известно о пропаже денег, предприниматель находился на Украине. Цель его пребывания там неизвестна. При этом позже он вернулся в Литву и 10 февраля самостоятельно сдался властям.

В настоящее время его задержали по решению суда на две недели. Его обвиняют в присвоении и растрате 27 миллионов евро.

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