В Германии осудили Трампа за слова о НАТО

Штайнмайер осудил Трампа за слова о НАТО и подчеркнул, что его заявления играют на руку России.

«Эти заявления безответственны и даже играют на руку России. А в этом никто в нашем альянсе не может быть заинтересован», — отметил он.

Политик напомнил, что Трамп выступил с таким заявлением в рамках предвыборной кампании в США, поэтому его речь носит провокационный характер.

«Но даже если это провокация, это не значит, что мы не должны воспринимать ее всерьез», — заключил Штайнмайер.

11 февраля Трамп заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону. Бывшие критики политика, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его заявлений об альянсе.