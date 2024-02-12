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Маск назвал «сумасшествием» невозможность прекратить помощь Украине

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что невозможность остановить поддержку Украины без риска импичмента для будущего президента является «сумасшествием». Его слова приводит «РИА Новости».

Маск назвал «сумасшествием» невозможность прекратить помощь Украине
© globallookpress.com

Напомним, что в Сенате Конгресса США рассматривают законопроект о помощи Украине и Израилю до октября 2025 года. Таким образом избранный в 2024 году будущий президент не сможет отменить его без риска импичмента. Некоторые сенаторы, в том числе Джей Ди Вэнс, выступили против данного законопроекта.

«Это сумасшествие», — прокомментировал это Маск.

Ранее американский бизнесмен призвал остановить «мясорубку» на Украине в ответ на слова президента США Джо Байдена, назвавшего неготовность Конгресса страны поддержать Украину «преступной халатностью». Кроме того Маск заявил, что это нужно было сделать «еще год назад».

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