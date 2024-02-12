В Бразилии дан старт карнавалу

В Бразилии началась неделя карнавала - праздничного и красочного мероприятия, ставшего одной из визитных карточек латиноамериканской страны.

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Столицей танцев и веселья, конечно, является Рио-де-Жанейро, год за годом поражающий и туристов, и местных жителей размахом масштабных, поистине театральных представлений многочисленных школ самбы. Ученики этих школ готовятся в течение всего года - шьют костюмы, оттачивают хореографию, выбирают заглавную тему будущего представления, проектируют и строят (с привлечением специалистов, конечно) подвижные танцевальные платформы.

Карнавал открылся в воскресенье вечером прохождением представителей шести школ самбы. Представление собрало около 100 тысяч зрителей, выстроившихся вдоль одного из проспектов Рио. Через язык танцев ученики рассказали собравшимся средневековые португальские сказки, истории проживающего на территории Бразилии индейского народа яномами, индейские мифы о сотворении мира, а также сюжеты цыганского фольклора.

В то же время власти Рио-де-Жанейро призывают всех местных жителей и гостей города не уходить с головой в веселье и помнить, что столица карнавала даже на время праздника продолжает оставаться достаточно опасной. Так, в понедельник представитель военной полиции Рио рассказал, что за последние 2 дня уже арестованы 180 человек, которые могут быть причастны к кражам и разбойным нападениям. Изъято большое количество ножей, перцовых баллончиков и даже 15 единиц огнестрельного оружия.