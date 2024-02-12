Стала известна позиция Байдена по поводу отставки Остина

Президент США Джо Байден не хочет отставки главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Остин вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации он принял решение передать свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс.

На этом фоне у Кирби спросили, обеспокоен ли Байден тем, что из-за проблем со здоровьем Остин не может исполнять свои обязанности.

«Совсем нет», — ответил он.