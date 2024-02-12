Бербок заявила, что ЕС нужна собственная оборонительная структура

"Для нас очень важно, чтобы мы могли больше заботиться о своей безопасности и обороноспособности", - сказала она. По словам министра, "поддержка Украины - это поддержка безопасности не только украинцев", но и Европы. "И миллиарды, которые мы сейчас инвестируем в поддержку Украины, - это миллиарды, которые мы инвестируем в том числе и в нашу собственную безопасность", - полагает она.