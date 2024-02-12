Бербок заявила, что ЕС нужна собственная оборонительная структура
Евросоюз нуждается в собственной оборонительной структуре, но она не должна конкурировать с НАТО. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече с французским и польским коллегами в Париже.
"Для нас очень важно, чтобы мы могли больше заботиться о своей безопасности и обороноспособности", - сказала она. По словам министра, "поддержка Украины - это поддержка безопасности не только украинцев", но и Европы. "И миллиарды, которые мы сейчас инвестируем в поддержку Украины, - это миллиарды, которые мы инвестируем в том числе и в нашу собственную безопасность", - полагает она.
"Мы должны прийти к европейскому союзу обороны и безопасности", - отметила Бербок.
По ее мнению, новая структура позволила бы осуществлять совместные закупки оружия и осуществлять общие проекты.
С точки зрения главы МИД ФРГ, все это должно происходить "не в виде конкуренции с НАТО", а "в самом тесном согласовании". Североатлантический альянс она назвала "страховкой жизни".
"НАТО обеспечивает безопасность более 950 млн человек в 31 государстве", - утверждала Бербок.