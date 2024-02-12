На Украине арестован бывший чиновник Минобороны

На Украине арестовали бывшего руководителя департамента военно-технической политики минобороны Александра Лиева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Лиев был арестован по делу о хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупках для ВСУ. Арест продлится до 8 апреля, при этом бывшему чиновнику оставили право залога в 50 миллионов гривен.

«Прокуратура добилась ареста экс-руководителя департамента военно-технической политики минобороны Александра Лиева по делу о хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда <...> взяла Лиева под стражу до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов)», — сообщили местные издания.

Сам Лиев заявил, что подобное решение повергло его в шок. По его словам, этот случай может привести к тому, что другие украинские чиновники перестанут брать на себя подобные обязательства по крупным военным поставкам.

«Я требовал проверки военного атташе – и он проверил этот контракт, требовал предоплату и обязательно лицензию – она была, я вложил туда штрафные санкции – они там есть. Хозяйственный суд установил, что контракт законен. Вместе с тем, за все эти действия я сейчас окажусь в том положении, в котором окажусь», — заявил он.