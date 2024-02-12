В ООН назвали год начала конфликта на Украине

Напомним, что конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после смены власти в стране и присоединения Крыма к РФ. В итоге на территориях Донецкой и Луганской народных республик, которые не признавали новое руководство, развернулись военные действия, поскольку Киев объявил о проведении на их территории «широкомасштабной антитерроритической операции». Позже были подписаны Минские соглашения между РФ и Украиной об урегулировании ситуации на Донбассе. Однако Киев сначала неоднократно их нарушал, а затем и вовсе отказался выполнять, что привело к началу Россией СВО на Украине в 2022 году.