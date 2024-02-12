В ООН назвали год начала конфликта на Украине
Конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года, а еще в 2014 году. Такое заявление сделал помощник генсека ООН Мирослав Енча, передает «РИА Новости».
«Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года», — сказала она.
Напомним, что конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после смены власти в стране и присоединения Крыма к РФ. В итоге на территориях Донецкой и Луганской народных республик, которые не признавали новое руководство, развернулись военные действия, поскольку Киев объявил о проведении на их территории «широкомасштабной антитерроритической операции». Позже были подписаны Минские соглашения между РФ и Украиной об урегулировании ситуации на Донбассе. Однако Киев сначала неоднократно их нарушал, а затем и вовсе отказался выполнять, что привело к началу Россией СВО на Украине в 2022 году.