Эрдоган призвал СБ ООН поскорее «остановить Израиль»

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на Рафах и всю Газу неприемлемы и что... Совет Безопасности ООН и соответствующие страны должны предпринять шаги, чтобы остановить Израиль как можно скорее», — говорится в заявлении канцелярии.