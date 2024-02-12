Аналитики оценили шансы Байдена на победу в президентской гонке

Шансы действующего президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на доклад Investor's Business Daily (IBD) и TIPP Insights.

По данным журнала, поддержка Байдена среди американцев значительно ослабла в течение последних трех месяцев.

В частности, согласно анализу индекса президентского лидерства, подготовленному экспертами, в ноябре глава США показал значительную уязвимость только в пяти ключевых демографических группах. В настоящее время его позиции находятся под угрозой в 18 группах.

В частности, за Байдена не желают голосовать консерваторы, республиканцы, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, избиратели из пригородов и сельской местности, чернокожие и испаноязычные американцы, люди с высшим образованием.

Журналисты пояснили, что индекс оценивает, как избиратели воспринимают президента, на основе трех показателей: благосклонности, одобрения работы и лидерства.