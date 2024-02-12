Боррель призвал ограничить поставки оружия Израилю

Власти поддерживающих Израиль стран должны прекратить умолять его прекратить убивать палестинцев в секторе Газа и начать действовать, например ограничить поставки оружия. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе .

"Все едут в Тель-Авив и умоляют не делать этого, не убивать так много людей. Слишком много убитых - это сколько? Каковы стандарты? [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху никого не слушает. Они хотят эвакуировать [население Газы]. Куда? На Луну? - сказал он. - Прекратите говорить "пожалуйста" и сделайте что-то".

"Сколько раз вы слышали от министров, что убито слишком много людей? Если вы так думаете, если вы считаете, что убито слишком много людей, то, может, нужно давать меньше оружия для предотвращения еще большего числа жертв?" - задал Боррель риторический вопрос.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.