В США заявили о невозможности исполнения Байденом президентских обязанностей

«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает серьезную обеспокоенность у американцев, особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с кризисом за кризисом как здесь, так и за рубежом. Нам нужен здоровый президент», — заявил прокурор.