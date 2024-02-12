Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города США

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах, заявил американский журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. News.ru
"Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", - отметил журналист. ТАСС
Особо выделил он московское метро. Нью-йоркское не идет ни в какое сравнение, поскольку там слишком опасно. "Начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства", - отметил Карлсон. Российская газета
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США. Деловая газета "Взгляд"