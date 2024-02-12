Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города США

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах , заявил американский журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае . News.ru

"Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", - отметил журналист. ТАСС