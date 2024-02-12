$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

Президент Аргентины извинился перед папой Римским

Президент Аргентины Хавьер Милей, который неоднократно критиковал папу Римского Франциска, приехал в Ватикан и извинился перед понтификом за свои прошлые высказывания. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент Аргентины извинился перед папой Римским
© globallookpress.com

По данным агентства, папа Римский Франциск принял его извинения, назвав их «ошибками молодости, которые совершают все».

Папа Римский пошутил над прической президента Аргентины

Напомним, что Милей выступал с критикой в адрес понтифика еще до избрания президентом Аргентины. В частности, он называл его «представителем всего самого вредного на Земле». После же избрания он изменил свою риторику, объяснив это тем, что теперь вопросы, связанные с его восприятием, не должны мешать интересам жителей страны.

В мире
ФРАНЦИСК
Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
Аргентина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости