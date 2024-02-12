Президент Аргентины извинился перед папой Римским
Президент Аргентины Хавьер Милей, который неоднократно критиковал папу Римского Франциска, приехал в Ватикан и извинился перед понтификом за свои прошлые высказывания. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, папа Римский Франциск принял его извинения, назвав их «ошибками молодости, которые совершают все».
Напомним, что Милей выступал с критикой в адрес понтифика еще до избрания президентом Аргентины. В частности, он называл его «представителем всего самого вредного на Земле». После же избрания он изменил свою риторику, объяснив это тем, что теперь вопросы, связанные с его восприятием, не должны мешать интересам жителей страны.
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