В Нидерландах обжалуют решение суда о запрете поставки Израилю запчастей для F-35

Правительство Нидерландов подаст кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы обжаловать решение апелляционного суда о приостановке поставок Израилю запчастей для истребителей F-35. Об этом говорится в заявлении голландских властей.

"Правительство считает, что дальнейшие поставки запчастей для американских истребителей F-35 не противоречат законам", - отмечается в документе.

По мнению властей, кабинет министров имеет полное право проводить внешнюю политику на свое усмотрение и "подает кассационную жалобу, поскольку считает, что апелляционный суд не принял это во внимание в достаточной степени".

В то же время голландские власти заявили, что уважают решение суда, предполагающее приостановку поставок запчастей в течение семи дней, и "выполнят его".

Ранее апелляционный суд Гааги пришел к выводу, что атаки Израиля уже привели к непропорционально большому числу жертв среди гражданского населения, в том числе тысяч детей, и в этой ситуации королевство в соответствии с различными международными правилами должно запретить экспорт товаров военного назначения в эту страну.

Иск был инициирован в начале декабря 2023 года гуманитарными организациями Oxfam Novib, PAX Nederland и The Rights Forum. По их мнению, отправка запчастей в Израиль является нарушением законов и обычаев войны, поскольку Нидерланды знают, что эти истребители используются в том числе для бомбардировок сектора Газа.