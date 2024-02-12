Кишинев ограничил число избирательных участков на выборах президента России из-за страха провала антироссийской пропаганды. Об этом у себя в Telegram-канале заявила исполняющая обязанности председателя оппозиционной партии «Возрождение» в Молдавии Наталья Параска.

Она отметила, что на последних выборах в парламент Румынии в Молдавии открыли 30 участков по всей стране, но на выборах президента РФ откроют только один участок в российском посольстве.

«На избирательных участках, открытых в Молдавии, Владимир Путин на всех выборах получал стабильно высокий процент — зачастую выше, чем во многих российских регионах. Только представьте себе картину: жители республики, обладающие двойным гражданством, выстраиваются в очереди по всей стране и массово голосуют за Путина. Такая картина рушит всю антироссийскую пропаганду Кишинева», — считает Параска.

При этом, по ее словам, действуя таким образом, власти республики вновь «делят своих граждан на лиц "первого" и "второго" сорта».