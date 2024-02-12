В Греции обезвредили присланное в суд в Салониках взрывное устройство
Греческая полиция обезвредила присланное в суд в Салониках в пакете взрывное устройство, никто не пострадал, ущерба нет. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-news.
По его сведениям, во Дворце правосудия Салоник, в котором расположены несколько судов северной греческой столицы, днем был обнаружен подозрительный пакет, после чего все работники и посетители здания были эвакуированы. Пакет принесли в офис судей на четвертом этаже, и его отправили для проверки на рентген на входе. После того как ответственные лица подтвердили наличие металлических предметов внутри, были вызваны работники полицейского департамента по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Они обнаружили в нем взрывное устройство с некоторым количеством желатинового динамита, который мог взорваться в руках получателя.
Специалисты обезвредили самодельную бомбу. Полиция начала расследование с целью установления отправителя пакета и маршрута его доставки. Пока никто не взял ответственность за отправку этой бомбы.
3 февраля у здания министерства труда и социальной защиты в центре Афин сработало мощное взрывное устройство, которое, по оценкам, содержало 3-5 кг взрывчатки. Взрыв причинил материальный ущерб зданию, выбив стекла в окнах до пятого этажа, а также в прилегающих зданиях. Газета Kathimerini со ссылкой на полицию тогда сообщала, что перед взрывом неизвестный звонил в газету "Эфимерида тон синдактон". Он предупредил, что возле здания министерства заложено взрывное устройство, которое сработает через 40 минут. Ответственность за это взяла ранее неизвестная анархистская группировка "Революционная классовая самооборона".