В Греции обезвредили присланное в суд в Салониках взрывное устройство

Греческая полиция обезвредила присланное в суд в Салониках в пакете взрывное устройство, никто не пострадал, ущерба нет. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-news.

По его сведениям, во Дворце правосудия Салоник, в котором расположены несколько судов северной греческой столицы, днем был обнаружен подозрительный пакет, после чего все работники и посетители здания были эвакуированы. Пакет принесли в офис судей на четвертом этаже, и его отправили для проверки на рентген на входе. После того как ответственные лица подтвердили наличие металлических предметов внутри, были вызваны работники полицейского департамента по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Они обнаружили в нем взрывное устройство с некоторым количеством желатинового динамита, который мог взорваться в руках получателя.

Специалисты обезвредили самодельную бомбу. Полиция начала расследование с целью установления отправителя пакета и маршрута его доставки. Пока никто не взял ответственность за отправку этой бомбы.