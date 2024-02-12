Управление Эйфелевой башней объявило забастовку

Профсоюзы Общества управления Эйфелевой башней (SETE) объявили о проведении бессрочной забастовки с 19 февраля. Об этом сообщает Challenges.

SETE — компания, управляющая эксплуатацией Эйфелевой башни. По мнению профсоюзов организации, власти Парижа «недобросовестно управляют» достопримечательностью, а также выстроили вокруг здания «неустойчивую» финансовую модель. Кроме того, профсоюзы осудили возможное занижение расходов на ремонтные работы, а также переоценку доходов «на основании несуществующих показателях посещаемости».

Решение о забастовке со стороны SETE может привести к закрытию Эйфелевой башни в самый разгар школьных каникул во Франции. Отметим, что это уже не первый подобный протест со стороны SETE — прошлая акция прошла 27 декабря.