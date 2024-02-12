В ЕС сообщили об успехе в борьбе с обходом антироссийских санкций

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэл Ферри утверждает, что Евросоюз добился прогресса в борьбе с обходом санкций против РФ третьими странами. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами в Брюсселе . Газета.Ru

По словам представителя ЕК, обход ограничений — текущая реальность, поэтому в ближайшую среду состоится встреча высокопоставленных экспертов и координаторов по санкционной политике. Участие в ней примут не только страны Евросоюза, но также Великобритании и США. Для борьбы с обходом санкций принимаются все новые и новые меры, и в Европе уже наблюдают «позитивные сдвиги» в этом вопросе. Lenta.ru