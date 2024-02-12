Польские фермеры массово подвозят покрышки и сено к границе с Украиной

Участники масштабной акции протеста, проводимой фермерами в Польше, свозят к границе с Украиной резиновые покрышки и сено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления очевидцев. По их словам, протестующие планируют поджечь сено в 12:00 по местному времени, чтобы выразить свое недовольство текущей сельскохозяйственной политикой государства. Фермеры недовольны тем, что Польша активно закупает у Украины овощи и зерно.

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Прямо сейчас на дорогу возле пункта пропуска в Дорохуске подвозят сено. Здесь уже запасли резиновые покрышки. Все это скоро подожгут в знак протеста, — рассказал собеседник агентства.

Общепольский протест фермеров стартовал в минувшую пятницу, 9 февраля. Участники протестных акций требуют от Варшавы полностью запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Кроме того, они призывают отменить все льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины.