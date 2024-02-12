Стало известно, какую страну посетит Стубб после избрания президентом

Избранный президент Финляндии Александер Стубб планирует свою первую зарубежную поездку совершить в Швецию.

"Весьма вероятно, что первая зарубежная поездка будет в Швецию", - сказал он на брифинге.

Стубб отметил, что попытается успокоить общественные дебаты в Швеции по вступлению страны в НАТО, которое до сих пор не произошло.

"Проблема Швеции - наша, точно так же, как наша проблема - проблема Швеции", - сказал он.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.