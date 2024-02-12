В ВОЗ прокомментировали готовность мира к новой пандемии

Мировое сообщество может забыть уроки COVID-19, поскольку все его внимание сейчас сосредоточено на других кризисах, мир не готов к новой пандемии. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Он отметил, что если не усвоить уроки COVID-19, то «в следующий раз придется дорого заплатить». При этом, по словам Гебрейесуса, вопрос заключается не в том, разразится или нет новая пандемия, а в том, когда это произойдет.

«При нынешнем положении дел мир по-прежнему не готов к следующей болезни X и следующей пандемии. Если бы это произошло завтра, то мир столкнулся бы со многими из тех же проблем, с которыми мы столкнулись в случае с COVID-19», — добавил глава ВОЗ.