В Молдавии создадут НКО для продвижения отношений с Россией

В Молдавии будет создана некоммерческая организация для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС. Об этом заявил председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор, сообщает РИА Новости.

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По словам Шора, он инициирует создание в республике НКО, «которая будет заниматься продвижением и объяснением людям, что такое ЕврАзЭС», а также разъяснять, насколько для Молдавии важны отношения с Россией.

«По нашему мнению, сегодня Россия является единственной возможностью для страны выбраться из того глубоко кризиса, в котором мы находимся», — сказал Шор, подчеркнув, что работа НКО может начаться уже в ближайшие месяцы.

31 января сообщалось, что Илан Шор назвал ошибкой отказ Кишинева от сотрудничества с ЕАЭС.