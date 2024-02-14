Стало известно о предварительных итогах президентских выборов в Индонезии

По предварительным данным, глава Министерства обороны (МО) Индонезии Прабово Субианто набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылками на социологические исследования.

© Lenta.ru

Официальные результаты выборов президента пока не были опубликованы, однако по оценкам различных социологических центров Субианто лидирует, набирая 59,72 процента голосов избирателей.

Подсчеты свидетельствуют, что соперники Субианто — бывший губернатор Джакарты Басведан Анис и бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — набирают 23,38 процента и 16,9 процента голосов соответственно.

Подсчет голосов избирателей на официальном уровне может продлиться несколько недель.