Польшу оскорбили слова Трампа о нападении России на НАТО

«Девиз НАТО "Один за всех, все за одного" — это конкретное обязательство. Подрыв доверия к государствам-союзникам означает ослабление всего Североатлантического альянса. Никакая предвыборная кампания не может служить оправданием для игры с безопасностью блока», — написал польский министр.