$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

Польшу оскорбили слова Трампа о нападении России на НАТО

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что слова экс-президента США Дональда Трампа о нападении России на НАТО являются оскорбительными для альянса. Об этом он написал в соцсети X.

Польшу оскорбили слова Трампа о нападении России на НАТО
© globallookpress.com

Таким образом Косиняк-Камыш прокомментировал слова Трампа о том, что США не стоило бы мешать России атаковать те страны НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства членов альянса.

«Девиз НАТО "Один за всех, все за одного" — это конкретное обязательство. Подрыв доверия к государствам-союзникам означает ослабление всего Североатлантического альянса. Никакая предвыборная кампания не может служить оправданием для игры с безопасностью блока», — написал польский министр.

Ранее Косиняк-Камыш призвал быть готовыми к возможной войне с Россией.

В мире
Дональд Трамп
НАТО
Россия
Польша
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости