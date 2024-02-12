Польшу оскорбили слова Трампа о нападении России на НАТО
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что слова экс-президента США Дональда Трампа о нападении России на НАТО являются оскорбительными для альянса. Об этом он написал в соцсети X.
Таким образом Косиняк-Камыш прокомментировал слова Трампа о том, что США не стоило бы мешать России атаковать те страны НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства членов альянса.
«Девиз НАТО "Один за всех, все за одного" — это конкретное обязательство. Подрыв доверия к государствам-союзникам означает ослабление всего Североатлантического альянса. Никакая предвыборная кампания не может служить оправданием для игры с безопасностью блока», — написал польский министр.
Ранее Косиняк-Камыш призвал быть готовыми к возможной войне с Россией.