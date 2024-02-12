Новый президент Финляндии пожаловался на отсутствие поздравлений от РФ
Новый президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не получил от России ни одного поздравления с избранием. Его слова приводит ТАСС.
Стубб отметил, что получил «тысячи сообщений», но пока не прочитал их. При этом, по его словам, он не видел среди них ни одного из России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новому президенту Финляндии не стоит ждать поздравлений от Москвы, поскольку Хельсинки занимают недружественную по отношению к ней позицию. Кроме того сам Стубб сказал, что не намерен поддерживать политические отношения с Россией до конца конфликта на Украине.
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