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Новый президент Финляндии пожаловался на отсутствие поздравлений от РФ

Новый президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не получил от России ни одного поздравления с избранием. Его слова приводит ТАСС.

Новый президент Финляндии пожаловался на отсутствие поздравлений от РФ
© globallookpress.com

Стубб отметил, что получил «тысячи сообщений», но пока не прочитал их. При этом, по его словам, он не видел среди них ни одного из России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новому президенту Финляндии не стоит ждать поздравлений от Москвы, поскольку Хельсинки занимают недружественную по отношению к ней позицию. Кроме того сам Стубб сказал, что не намерен поддерживать политические отношения с Россией до конца конфликта на Украине.

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