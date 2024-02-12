Новый президент Финляндии пожаловался на отсутствие поздравлений от РФ

Новый президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не получил от России ни одного поздравления с избранием. Его слова приводит ТАСС.

Стубб отметил, что получил «тысячи сообщений», но пока не прочитал их. При этом, по его словам, он не видел среди них ни одного из России.