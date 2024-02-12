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Финляндия захотела ограничить перемещение беженцев вблизи границы

Финское МВД представило законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы. Об этом сообщает министерство в пресс-релизе. ТАСС

В законопроекте говорится, что лица, подавшие прошение о предоставлении убежища, должны находиться на границе или вблизи нее, пока заявка обрабатывается. Lenta.ru

Ранее стало известно, что правительство Финляндии продлевает закрытие границы с Россией до 14 апреля. Подавать заявления о предоставлении международной защиты также будет невозможно ни в одном из пунктов пропуска на границе с РФ. Российская газета

Финляндия захотела ограничить перемещение беженцев вблизи границы
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