Финляндия захотела ограничить перемещение беженцев вблизи границы

В законопроекте говорится, что лица, подавшие прошение о предоставлении убежища, должны находиться на границе или вблизи нее, пока заявка обрабатывается. Lenta.ru

Ранее стало известно, что правительство Финляндии продлевает закрытие границы с Россией до 14 апреля. Подавать заявления о предоставлении международной защиты также будет невозможно ни в одном из пунктов пропуска на границе с РФ. Российская газета