NBC News: Байден оскорбляет Нетаньяху за спиной

Президент США Джо Байден в недавних частных беседах критиковал Израиль за отказ изменить военную тактику в секторе Газа, называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «главным препятствием» и даже «козлом». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пять источников, непосредственно знакомых с комментариями Байдена.

По данным телеканала, Байден критиковал Нетаньяху во время бесед со спонсорами своей предвыборной кампании. Президент США «все больше разочаровывается» ростом жертв среди палестинских мирных жителей.

Байден заявил, что пытается заставить Израиль пойти на прекращение огня, но Нетаньяху «устраивает ему ад», и с израильским премьером невозможно иметь дело.

Откровенность, с которой Байден говорил о Нетаньяху, удивила собеседников президента США, отмечает телеканал. В своих комментариях он презрительно называл Нетаньяху «этим парнем».

Более того, как минимум в трех недавних беседах Байден называл Нетаньяху «козлом» (один из возможных переводов английского «asshole»), утверждают источники NBC News.

Представитель Совета национальной безопасности заявил в комментарии каналу, что между Байденом и Нетаньяху сложились уважительные отношения.

«Президент дал ясно понять, в чем он не согласен с премьер-министром Нетаньяху, но это многолетние отношения, которые уважительны как на публике, так и в частном порядке», - подчеркнул чиновник.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала о соглашении между Израилем и ХАМАС, на котором настаивают США. Это соглашение способно остановить войну в секторе Газа «на время, достаточное, чтобы ослабить военный импульс Израиля». Оно должно начаться с шестинедельного прекращения огня.