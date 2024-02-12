Во Франции призвали к скорейшему прекращению помощи Украине и переговорам

Франции необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

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Филиппо прокомментировал оказание помощи Украине странами Запада. Он назвал бессмысленным выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине, а также скептически отнесся к предложениям создать дополнительные фонды за счет средств Франции.

«Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!» — заявил политик.

По его мнению, США перестали выделять средства и возложили ответственность на ЕС.