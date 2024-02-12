Испанские фермеры седьмой день подряд блокируют на тракторах движение по трассам
Аграрии на тракторах седьмой день подряд устраивают акции протеста в разных частях Испании и блокируют движение по трассам. Об этом свидетельствуют данные, распространенные Главным управлением безопасности дорожного движения в X (ранее Twitter).
Манифестации проходят в Каталонии, Мадриде, Наварре, Риохе и других регионах. К фермерам также присоединились перевозчики грузов, объявившие ранее бессрочную забастовку. Аграрии анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель.
Протесты начались в Испании 6 февраля. С тех пор были задержаны несколько десятков человек. Фермеры пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики.