Замглавы бундестага приехала на Украину и назвала настроения в стране нехорошими

Заместитель председателя бундестага Катрин Геринг-Эккардт приехала на Украину, чтобы посетить Киев, Одессу и Черниговскую область, и назвала нехорошими настроения в обществе. Lenta.ru
"Мне совершенно ясно: настроения в стране уже нехорошие", - заявила она агентству DPA по прибытии в столицу Украины. По ее мнению, это связано с медленным темпом поддержки Киева и дискуссией о дальнейшем оказании помощи со стороны США. ТАСС
Ранее сообщалось, что законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США. Газета.Ru