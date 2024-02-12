Замглавы бундестага приехала на Украину и назвала настроения в стране нехорошими

Заместитель председателя бундестага Катрин Геринг-Эккардт приехала на Украину , чтобы посетить Киев , Одессу и Черниговскую область, и назвала нехорошими настроения в обществе. Lenta.ru

"Мне совершенно ясно: настроения в стране уже нехорошие", - заявила она агентству DPA по прибытии в столицу Украины. По ее мнению, это связано с медленным темпом поддержки Киева и дискуссией о дальнейшем оказании помощи со стороны США. ТАСС