На Украине заявили об угрозе китайских шпионских программ

Киевские власти считают украинский кризис первым в истории киберконфликтом, пишет испанская газета El País. Замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк заявил, что для кибератак на украинскую инфраструктуру используются китайские шпионские программы.

Демедюк заявил газете, что на Украине знают о «последствиях сотрудничества между Москвой и Пекином».

«У несть есть информация о знаниях, предоставленных Китаем, хотя мы не можем сказать с уверенностью и точностью, как именно они используются», — подчеркнул он.

При этом Демедюк утверждает, что китайские шпионские программы использовались «для атак с деструктивными целями на Украине». Одна такая атака, по его словам, была совершена в марте 2022 года. Эксперты объяснили ее действием вредоносной программы, разработанной Scarab (группой хакеров, которых связывают с Китаем).

В апреле того же года в Британии заявили, что расследуют предполагаемую массированную китайскую атаку на 600 украинских веб-сайтов.

Глава агентства ЕС по кибербезопасности Юхан Лепассаар заявил, что новый план финансовой помощи Украины, рассчитанный на 50 миллиардов евро, включает пункт о финансировании программ кибербезопасности.