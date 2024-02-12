СВР: Запад готовится назначить «наместника» на Украине
США и Великобритания убеждают страны G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине, способного влиять на политику страны. Об этом со ссылкой на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина пишет РИА Новости.
По словам Нарышкина, которые привела пресс-служба СВР, Запад «продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией».
«По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства «семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах», — отметил он.
При этом в обязанности «спецпосланника» возможно также войдет блокировка «не согласованных с Вашингтоном и Лондоном шагов украинского руководства».
По данным разведки, на роль «наместника» на Украине рассматривают «русофобски настроенных политиков ЕС и США», в том числе и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее газета Handelsblatt сообщила о том, что НАТО планирует начать координацию всех поставок оружия Украине, чтобы военная помощь не остановилась в случае смены власти в США. В альянсе полагают, что на президентских выборах в ноябре может победить Дональд Трамп. Он неоднократно высказывался против военной поддержки Киева.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. При этом Трамп придерживается мнения, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры.