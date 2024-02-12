СВР: Запад готовится назначить «наместника» на Украине

По словам Нарышкина, которые привела пресс-служба СВР, Запад «продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией».

«По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства «семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах», — отметил он.

При этом в обязанности «спецпосланника» возможно также войдет блокировка «не согласованных с Вашингтоном и Лондоном шагов украинского руководства».

По данным разведки, на роль «наместника» на Украине рассматривают «русофобски настроенных политиков ЕС и США», в том числе и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о том, что НАТО планирует начать координацию всех поставок оружия Украине, чтобы военная помощь не остановилась в случае смены власти в США. В альянсе полагают, что на президентских выборах в ноябре может победить Дональд Трамп. Он неоднократно высказывался против военной поддержки Киева.