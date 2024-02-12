В бундестаге отметили «нехорошие настроения» на Украине

Из-за задержки поставок с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». К такому выводу после поездки в Киев пришла вице-президент бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

«Я буду [еще] путешествовать по стране и Киеву, но мне совершенно ясно, что настроения в стране уже нехорошие», — сообщила Геринг-Эккардт.

Во время поездки политик планирует посетить два села в Черниговской области и Одессу, после чего направится в Молдавию.

Геринг-Эккардт призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию — крылатые ракеты Taurus. По ее словам, «речь идет и о нашей (Евросоюза. – ред.) безопасности».