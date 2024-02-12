В Киргизии объявили амнистию в связи с 30-летием принятия конституции

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий применение амнистии в отношении некоторых категорий заключенных. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "Об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции и 75-летием Всеобщей декларации прав человека", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, этот закон был принят национальным парламентом республики в конце января нынешнего года. Он предусматривает освобождение от уголовного наказания "в виде лишения свободы и сокращение неотбытого срока наказания в виде лишения свободы определенной категории лиц".

Как отмечается в сообщении, амнистия не будет применяться в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.